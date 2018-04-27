Trump’tan 2026 FIFA Dünya Kupası tehdidi

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kanada ve Meksika’yla birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası için güçlü bir adaylık teklifi yaptık. Her zaman desteklediğimiz ülkelerin bizim adaylığımıza karşı lobi yapmaya devam etmeleri bir utanç olur. Onlar bizi desteklemezken biz onları (Birleşmiş Milletler’de de dahil olmak üzere) niye desteklemek zorunda olalım ki?” ifadelerine yer verdi.

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülke 13 Haziran'daki FIFA kongresinde netlik kazanacak. Ev sahipliği için adaylığını resmen açıklayan diğer ülke ise Fas.

Trump daha önce diğer konularda da benzer söylem kullanmıştı. Örneğin İsrail’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararına destek vermeyen ülkelere yardımı kesmekle tehdit etmişti.