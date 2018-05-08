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    ABD, Suriye'de eğit-donat programının bütçesini arttırmayı planlıyor

    Karikatür
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    ABD Kongresi'nin Pentagon'un 2019 Mali Yılı Savunma Bütçesi kapsamında, Suriye'de PYD'nin de dahil olduğu gruplara yönelik eğit-donat programına ayrılan bütçeyi arttırmayı planladığı belirtildi.

    Karikatür

    ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2019 bütçe tasarısıyla ilgili rapora göre ABD Kongresi, Suriye'de PYD'nin de dahil olduğu gruplara yönelik eğit-donat programına ayrılan bütçenin artırılmasını hedefliyor.

    Belgede eğit-donat programının genişletileceği vurgulanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye'deki güçlerin eğitimi ve kuruluşu için Washignton'un atacağı adımlarla ilgili bir plan hazırlaması talep edildi.

    Belgeye göre planda Suriye'deki güçlerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve IŞİD'in nihai olarak yenilgiye uğratıldığının tespiti için atılması gereken adımlar da yer alacak.

    Pentagon'un 2019 bütçesinde Suriye'de PYD'nin de dahil olduğu 60 ila 65 bin kişilik bir gruba silah ve mühimmat talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

    "2019 Mali Yılı Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar: IŞİD Karşıtı Eğit Donat Fonu Gerekçeleri" başlıklı belgede, ABD yönetiminin Suriye'de 30 bini Orta Fırat Vadisi'nde devam eden çatışmalarda, 35 bini de IŞİD'den alınan bölgelerde iç güvenliği sağlamak üzere toplam 60 ila 65 bin civarında bir grup için silah, mühimmat ve ekipman talebinde bulunduğu kaydedilmişti.

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    Etiketler:
    PYD/YPG, PYD, IŞİD, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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