Pentagon: Rusya’nın Suriye’ye S-300 sevkiyatı, ‘sorumsuzca bir adım’

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Suriye rejimine böyle savunma sistemlerinin sevkiyatını gerçekleştirmek doğrusu söylemek gerekirse sorumsuz bir adımdır. Bu adım (Rusya’nın) müttefikleri olan İran ve Suriye’nin alçakça davranışlarına ileride de kılıf uydurmaya yönelik gibi görünüyor’ ifadesine yer verildi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmayı amaçlayan S-300 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı çerçevesinde Suriye hükümetine 49 adet ekipmanın teslim edildiğini belirtmişti.