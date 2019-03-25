'Batı, küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor'

Patruşev, Rus Izvestiya gazetesine açıklamasında, Batı’nın, bağımsız ülkelerin iç işlerine müdahale yönünde biriktirdiği deneyiminin, uluslararası güvenliğin sağlanmasına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı’nın farklı ülkelerde ‘renkli devrimler’ organize etme konusundaki zengin deneyiminin küresel güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.
Patruşev, Rus Izvestiya gazetesine açıklamasında, Batı’nın, bağımsız ülkelerin iç işlerine müdahale yönünde biriktirdiği deneyiminin, uluslararası güvenliğin sağlanmasına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'de "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" diye yazdı.
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