'Batı, küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor'

Patruşev, Rus Izvestiya gazetesine açıklamasında, Batı’nın, bağımsız ülkelerin iç işlerine müdahale yönünde biriktirdiği deneyiminin, uluslararası güvenliğin sağlanmasına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

“Tüm renkli devrimlerin benzer özelliği var” diyen Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı, protesto faaliyetine enformasyon ve maddi destek sağlıyor, mevcut iktidarların şiddet yoluyla devrilmesini alkışlıyor ve iktidarlara kendi kuklalarını getiriyor. Devrim yaşayan ülke dışa bağımlı hale geliyor, bunun sonucunda ekonomi yıkılıyor, halk fakirleşiyor, suç ve adaletsizlik artıyor”.