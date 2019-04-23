Rusya: Suriye’de yenildikten sonra bazı IŞİD üyeleri Güney Afrika’ya gitti

Russia Today’e (RT) konuşan Fomin “Militanlar Kuzey Afrika’ya özellikle de Libya’ya hareket etti, oradan aşağıya Orta Afrika’ya gitti ve Afrika’nın güneyine kadar ulaştı. Elbette Afganistan’a da gidiyorlar, bazıları orada kalıyor, bazıları da Güneydoğu Asya’ya geçiyor” ifadelerini kullandı.

'FIRAT'IN DOĞUSU HÂLÂ ÇOK SAKİN DEĞİL'

IŞİD’in Suriye’ye dönme tehlikesinin hâlâ olduğunu belirten Fomin, Washington’ın örgütün tamamen ortadan kaldırıldığına dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Fomin “Fırat’ın doğusu hâlâ çok sakin bir yer değil. ABD’nin IŞİD’in tamamen yok edildiğine dair açıklaması tamamen doğru değil. Silahlı grupların bir kısmı kaldı, bunu militanlarca gerçekleştirilen sortiler de gösteriyor” dedi.