Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Sovyetler Birliği ve ABD tarafından imzalanmış olup tarafların orta ve kısa menzilli füzelerinin imha edilmesini içeren anlaşma, Amerikan tarafının girişimi ile 2 Ağustos 2019 itibarıyla geçerliliğini kaybetmiştir” denildi.

Açıklamada söz konusu anlaşmanın 8 Aralık 1987’de Washington’da imzalandığı hatırlatması da yapıldı.

Anlaşmanın sona ermesi, ABD’nin Rusya’yı söz konusu anlaşma ile yasaklanan tipten yeni bir füze geliştirmekle suçlayıp INF’den çekilmesini izliyor. Nitekim suçlamaları reddeden Rusya da ABD’yi takiben anlaşmayı askıya almıştı.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu.

Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.