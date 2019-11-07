'İsrail istihbaratı, İran'ın zayıf noktaları hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilir'

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında İsrailli yetkililerin İran'a baskının artırılmasına yönelik somut görüşlerini paylaştığını açıklamıştı.

Mnuchin'in açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Tel Aviv Ulusal Güvenlik Enstitüsü uzmanı Simon Tsipis, "İlk olarak İsrail bu bölgede bulunuyor ve bölgedeki süreçlerin tüm dinamiğini biliyor. Dolayısıyla, bölgesel jeopolitik açısından hangi yaptırımların işe yarayacağını daha iyi biliyordur" dedi.

İkinci husus olarak, İsrail istihbaratının İran'ın zayıf noktaları hakkında daha nitelikli istihbarata sahip olabileceğine dikkat çeken Tsipis, "Üçüncüsü de, şu anda finansal kanallar, bankacılık ve benzeri alanlarda İran üzerindeki baskı artırılabilir. ABD de, İran'dan petrol alan ülkeler üzerinde baskı kurmayı hedefliyor" diye ekledi.