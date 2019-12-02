Paris'ten Washington'a: NATO ülkelerine ABD silahı almalarını dayatmayın

Haftalık yayımlanan Le Journal du Dimanche gazetesine demeç veren Parly, "NATO Tüzüğünün İttifak üyelerine dayanışma zorunluluğu getiren 5. maddesinin Washington'un baskısıyla üyeleri Amerikan silahları almaya zorlayan F-35 maddesine dönüşmesine izin verilmemeli" dedi.

ABD'nin NATO'nun önemli bir aktörü olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerini kendi güvenliklerinden sorumlu olmaya davet ettiğini anımsatan Parly, "Şu anda Avrupa, ekonomik ve siyasi gücüne uygun bir askeri mekanizmaya sahip değil. Bağımsız ve egemen bir tutum oluşturulması hızlı bir süreç değil. Ancak bu, AB üyelerini egemen Avrupa ile Transatlantik İttifakı arasında seçim yapmak zorunda bırakmamalı. Aksine birbirlerini güçlendirmeli" dedi.

Parly, Avrupa'da güvenliğin Rusya'yla diyalog kurulmadan sağlanamayacağını sözlerine ekledi.