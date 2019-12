ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor

ABD’de 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rusya vatandaşı Viktor But, ABD cezaevlerindeki mahkumların Tomahawk füzeleri için bileşenler dahil üretim yaptığını belirtti.

Sputnik muhabirine konuşan But, “Boş durmamak için cezaevinde çalışma imkanı var. Marion cezaevindeki çalışan mahkumların büyük bir kısmı, Tomahawk füzeleri için parça üretiminde çalışıyor. Bu füzeleri üreten fabrikanın cezaevimizde birkaç atölyesi var. Yarısının uçamaması muhtemelen bu yüzdendir” ifadelerini kullandı.

'Sabıkan var, seni alamayız'

But, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen çok komik durumlar oluyor. Burada 5-7 yılını yatan ve bu atölyelerden birinde çalışan birisi, cezasını tamamlandıktan sonra dışarıya çıkıyor. Ama bu bölgede pek iş yok, ulusal parklar var, iki tane de cezaevi, başka da iş yok. Ama füze üreten fabrika var, yani bu adamın bildiği, ustası olduğu bir iş. Adam gidiyor fabrikaya, ama ona, ‘Kusura bakma, sabıkan var, seni alamayız’ diyorlar”.

But, ABD gizli servislerinin bir operasyonu sonucu 2008’de Tayland’da gözaltına alınmıştı. ABD vatandaşlarını ve askerlerini öldürme amacıyla komplo kurmak ve yasadışı silah ticareti yapmak ile suçlanan But, New York mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.