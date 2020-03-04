ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu

Taliban ile imzalanan ‘tarihi’ anlaşmadan sadece birkaç gün sonra ABD, Afganistan’da örgüte yönelik ilk hava saldırısını gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, bugün Afganistan’ın güneyinde Helmend vilayetinde Taliban güçlerine yönelik bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Leggett, Taliban’ın Afgan güvenlik güçlerine saldırdığını ve bunu dağıtmak için ‘savunma amaçlı’ bir saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.