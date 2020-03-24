'Koronavirüs krizi küreselleşmenin sonunu getiriyor'

Eksen radyo programına konuk olan Dr. Volkan Özdemir, ''Benim gördüğüm kapitalizmden ziyade küreselleşmenin sonuna geliniyor. Küreselleşmenin sonuna gelindiği için içeride daha farklı karma ekonomi modeli doğuyor. Bizim bildiğimiz tarzda bir sosyalizm değil fakat karma ekonomi modeli tekrar reçete olarak daha ön plana getirilecek'' dedi.