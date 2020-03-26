Londra borsasında Brent petrol fiyatı 30 doların üzerine çıktı

Brent petrolü en son 20 Mart 2020 tarihinde 30 doların üzerinde işlem görüyordu.
Petrol piyasasındaki dalgalanmalar, OPEC+ ülkelerinin yeni anlaşmaya varamaması sonucu 6 Mart’ta başlamıştı.
Brent petrolün varil fiyatı, 26 Mart sabaha karşı, Londra’nın ICE borsasında yüzde 1.04 artışla 30.05 doları gördü.
Brent petrolü en son 20 Mart 2020 tarihinde 30 doların üzerinde işlem görüyordu.
Petrol piyasasındaki dalgalanmalar, OPEC+ ülkelerinin yeni anlaşmaya varamaması sonucu 6 Mart’ta başlamıştı.
Ceyda Karan'ın Eksen radyo programına katılan Doç Volkan Özdemir'e göre, koronavirüs kriziyle birlikte küreselleşmenin sonuna geliniyor.
Rus uzman Tsuprov, petrol fiyatlarının 25 doların altına çöküşünün, küresel piyasada 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü arz-talep dengesizliği bağlamında yaşandığını belirtti.
ABD’nin Newport kentinde polis, vatandaşlara tuvalet kağıtları tükendiği zaman 911’i aramamaları çağrısında bulundu.
UEFA, EURO 2020'yi 2021 yazına erteleme kararı aldığını duyurdu. Karara göre şampiyona gelecek yıl 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)