ABD'deki 'siyah öfke' ileride Amerikan Baharı'nın köklerini oluşturabilir

Güller, protestoların kapitalist sistem karşıtı bir harekete henüz dönüşmediği kanaatinde ancak bu öfkenin ilerideki olası sistem karşıtı hareketlerin temelini oluşturacağına da değiniyor: "Siyah öfke, salgınla iyice su yüzüne çıkan kapitalizmin eşitsizliği zemininde yükselse de, hâlâ esas olarak ırkçılık karşıtlığıyla sınırlı. Bu nedenle kapitalizm karşıtı etkili bir harekete dönüşmesi, şu aşamada pek olası görünmüyor. Ancak ileride ortaya çıkacak kapitalizm karşıtı hareketlerin döllendiği bir toplumsal yatak olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Yarın bir ‘Amerikan Baharı’ yaşanacaksa, yaşandığında ‘kökleri 2020’deki siyah öfkededir’ diyeceğiz mutlaka... O nedenle bugünkü ‘siyah öfke’yi ve onun Avrupa’ya yansımasını ‘kapitalizm karşıtı’ değil ama ondan beslenen, onun zemininde büyüyen bir ‘dışlanmışlığa ve en altta kalmış olmaya’ isyan hareketi olarak niteleyebiliriz' görüşünü paylaştı".