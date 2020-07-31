ABD yönetimi İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişletti

ABD yönetimi, İran'ın nükleer, askeri ya da balistik füze programları ile ilgili olduğu gerekçesiyle İran'a gönderenlere yaptırım uygulanacak metaller listesine, 22 özel metalin daha eklendiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer, balistik füze ve askeri programlarının, uluslararası barış ve güvenliğe büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Bu tehditle mücadele etmek için İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişlettiklerini vurgulayan Pompeo, "Bugün Dışişleri Bakanlığı İran'ın nükleer, askeri ya da balistik füze programları ile ilgili kullanılan 22 özel metali açıklıyor. Bu materyalleri, bilerek İran'a gönderenler yaptırımlara maruz kalacaklardır" ifadelerini kullandı.