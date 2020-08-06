Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti

Lübnan'ın ana ticaret limanı Beyrut Limanı'nda salı günü patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı. Yangın sonrası depoda tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana geldi ve bunun sonucunda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.

Başkentte meydana gelen patlama, Lübnan tarihine en büyük patlama olarak geçti. Bugüne kadar en büyüğü, eski Başbakan Refik el-Hariri ve 21 kişinin daha öldüğü patlama olarak gösteriliyordu. Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken BL'de infilak ettiğini açıkladı. Patlama sonucunda bölgenin en önemli ticaret limanlarından BL büyük bir harabeye dönüştü. Lübnan Dağları'nın eteklerinde yer alan liman, Doğu Akdeniz'in en büyük ve en işlek limanlarından biri olarak Lübnan ekonomisinde önemli bir role sahip.

Birçok ülkeden Lübnan'a taziye ve yardım mesajları gelirken Türkiye de Beyrut faciası için harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı açıklamada

''Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir'' dedi.