ABD rekor sayıda az sığınmacı alacak

ABD Başkanı Donald Trump, 2021 mali yılında ülkeye alınacak sığınmacı sayısını 15 bine düşürdü. Bu sayı, 1980’den bu yana en düşük seviye.

Beyaz Saray’ın açıklamasında, sığınmacı sayısını 15 bine düşürme kararını insani ilkeler ve ulusal güvenlik ile açıkladı.

Yeni kurallara göre ABD, nadir istisnalar dışında, artık Yemen, Suriye ve Somali’den sığınmacı almayacak.

ABD geçen mali yılda 18 bin, bir önceki dönemde de 30 bin sığınmacı almıştı.