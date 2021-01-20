Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Blinken, yaptığı açıklamada bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu belirterek, "Türkiye bir müttefik ama bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor" dedi.

Blinken, "ABD, mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.