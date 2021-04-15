Kayıt
10:24 16 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    KITALARARASI

    ‘Türk SİHA’ları savaş sahasına yeni bir konsept kazandırdı’

    Kıtalararası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kitalararasi/202104151044284531-turk-sihalari-savas-sahasina-yeni-bir-konsept-kazandirdi/

    Modern savaş teknolojileri arasında yer alan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), son dönemde savaş sahalarında oldukça kullanılır hale geldi. Bu sistemleri, dünyada az sayıda ülke geliştirebiliyor. Türkiye’nin SİHA’ları ise Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ’da oynadığı üstün rolle dünyanın dikkatini çekti.

    Turan Salcı’nın hazırlayıp sunduğu Kıtalararası’nda Türkiye’nin SİHA gücü ve geliştirdiği yeni savaş konsepti mercek altına alındı.

    Bayraktar TB2

    Türkiye’de bugüne kadar en çok öne çıkan SİHA, Baykar Savunma’nın ürettiği Bayraktar TB2 oldu. Orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet veriyor.

    Yurt içindeki terörle mücadele operasyonları ve Suriye’deki harekatlarda kullanılmaya başlanan Bayraktar TB2; Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’a da ihraç edildi. Türkiye ve bu ülkelerde toplam 160 adet Bayraktar TB2’nin kullanımda olduğu ifade ediliyor.

    27 saat 3 dakika havada kalma rekorunu elinde bulunduran Bayraktar TB2, 27 bin fit irtifaya kadar da yükselebiliyor. Bayraktar TB2’nin operasyonel irtifası ise 18 bin fit.

    4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat taşıyabilen Bayraktar TB2, Roketsan’ın MAM-L ve MAM-C mühimmatları ile hedefleri imha ediyor.

    ANKA

    TUSAŞ tarafından üretilen orta irtifa-uzun havada kalış sınıfındaki ANKA da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunuyor.

    Montajı ve üretimi tamamlanarak 16 Temmuz 2010'da hangardan çıkarılan ANKA, 30 Aralık 2010'da da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, mart ayında Sputnik ile gerçekleştirdiği söyleşide, farklı kuvvetlere 20’den fazla ANKA teslimatı yaptıklarını açıkladı. TUSAŞ’ın Tunus’a da ANKA ihracı yaptığı biliniyor.

    AKINCI

    Baykar ve TUSAŞ’ın farklı sınıfta insansız hava aracı üzerinde çalışmaları da devam ediyor. Henüz envantere girmeyen bu sistemler, Türkiye’nin bu alandaki etkinliğine katkı sunacak.

    Baykar tarafından geliştirilen AKINCI’nın ilk prototipleri hazır hale getirildi ve uçuş testleri sürüyor. 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak AKINCI, 40 bin fit uçuş irtifası ve 24 saat havada kalış süresine sahip olacak.

    İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da yapan AKINCI, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti entegreli MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi füze ve mühimmat ile donatılabilecek.

    Havadan bombardıman da icra edilebilecek AKINCI ile savaş uçaklarının yükünün azaltılması da hedefleniyor. AKINCI’nın yakın dönemde envantere girmesi bekleniyor.

    AKSUNGUR

    TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA olarak tanıtılan AKSUNGUR ise 20 Mart 2019’da ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

    24 metre kanat açıklığına sahip AKSUNGUR, iki adet yerli imkanlarla üretilen PD-170 motoruna sahip. Bu sayede 750 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor.

    AKSUNGUR, 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek. Geniş bir faydalı yük opsiyonu olan AKSUNGUR, çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirecek.

    AKSUNGUR, güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombalar, L-UMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, minyatür bomba gibi füze ve mühimmatlarla görev yapabilecek.

    Bayraktar TB3 geliyor

    İnsansız hava araçlarının deniz aşırı operasyonlarda kullanılmasına imkân verecek projeler de yürütülüyor.

    Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TB3 olarak adlandırdıkları bu İHA ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan diğer projelere dair Azerbaycan’ın İCTİMAİ TV ekranlarında şunları söyledi:

    “Bayraktar TB3 diye gemi platformlarına da inip kalkabilen ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak da geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor. 1.200 kilogram civarında daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. Bunun yanı sıra insansız deniz araçları çalışmaları yapan başka firmalar var. Bugün artık insanlı tanklar yerine akıllı daha hafif, hızlı-dinamik hareket eden kara araçları konuşuluyor. Benzer durum savaş uçakları için de geçerli. Artık dünyada insanlı son savaş uçakları yapılıyor. Bundan sonra nasıl ki bütün Karabağ muharebesinde Türk ordularının dünyada ilk SİHA’larla kazanılan zafer diye adlandırılan maharetini gördü, savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. Bu alanda da çalışmalarımız devam ediyor.”

    ‘Türkiye, harp etme kabiliyetine yeni bir boyut ekledi’

    Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu, RS FM için yaptığı değerlendirmede, SİHA’ların savaşın konseptini değiştirdiğini söyledi:

    "ABD veya bir başka ülkenin İHA/SİHA’sı hem sayısal olarak hem de daha önceden bu yana kullanılma ölçütü olarak mukayese edilmeyecek derecede fazla. Bu açıdan değerlendirmiyoruz konuyu. Türkiye’nin hem ürettiği SİHA’ları kullandığı noktadaki etkinliği ile alakalı teknik yönünün yeni bir perspektif yakalamış olması, savunma sistemlerini rahat geçmesi ikinci olarak da kullanma konseptinin belirgin olarak diğerlerinin yapmadığından farklı bir şekilde harekat alanına doğru geçirilmesi önemli. ABD ve Batılı ülkelerin kullanım konseptinde, yüksek değerli hedeflere doğru yönelen bir sistemden bahsediliyordu. Türkiye, SİHA’ları harekat alanında yoğun bir şekilde kullanınca burada hem nüfuz etme kabiliyeti hem ekonomik olması hem de gerçekten çok etkili olmasıyla harekatın seyrini değiştirmeye başladı. Türkiye esasen askeri manada yakın hava desteği ve yakın tecrit diye tarif edilen hemen cephe hattındaki kullanımla ilgili olarak bir konsept geliştirmiş oldu. Türk SİHA’ları bunu çok iyi yapar hale geldi. Türkiye aslında büyük ordulara karşı küçük ve etkili harp etme kabiliyetine yeni bir boyut ekledi. Bu gözden kaçan bir husus değil. Tabii daha yapılacak çok şey var. Türkiye’nin hem mikro seviyede İHA-SİHA’lara hem de stratejik manada İHA-SİHA’lara yönelmesi bu açıdan önemli. Elindeki kabiliyeti geliştiriyor.”

    ‘Türkiye, dünyaya örnek oluyor’

    İnsansız sistemlerin 'sıfır kayıplı savaş' denilen yöntemin içindeki harp silah ve vasıtaları olduğunu ifade eden Tokmakoğlu, bu konuyu şöyle değerlendirdi:

    “Sıfır kayıp savaş sadece hava unsurları ile olmuyor. Günümüzde, denizde ve karada da çeşitli robotik sistemlerle yani insansız deniz aracı ve insansız kara araçları ile yapılmaya başlanıyor. Dolayısıyla Türkiye’de Savunma Sanayii Başkanlığı da ilgili şirketlerle birlikte bu konuda da çalışma içine girdi. Türkiye insansız vasıtalarla köklü bir savaş konseptiyle şu anda dünyaya örnek oluyor. Bu örnekleme üzerine artık gayrinizami harpten bildiğimiz cephe harekatına varıncaya kadar bütün alanlarda askeri stratejisiler bunları dikkate almak zorunda kalacaktır.”

    ‘Akdeniz’de ulaşamayacağınız bir menzil kalmıyor’

    Peki, AKINCI gibi yüksek yük taşıma kapasiteli platformlar, savaş uçaklarına bir alternatif yaratabilir mi? Tokmakoğlu’nun bu konudaki yorumları ise şöyle:

    “Burada yapılan şeyin tam karşılığı konsepti değiştirmedir. Savaş alanında birbirine denk unsurlar zaten kendi içinde muharebelerini yaparlar. Ama harekatın planlanması safhasında siz o unsurlar devreye girmeden veya girdiği halde bile başka bir alan yaratıp orada üstünlüğü kendi lehinize çevirebiliyorsanız bu bir konseptin sahaya yansıması olur. Bu platformların uzun menzillere gitmesi bakımından, Türkiye şartlarında ANADOLU gemisini yapmaya devam ediyoruz, onun üzerinde konuşlandırdığımızı düşünün Akdeniz’de ulaşamayacağınız bir menzil kalmıyor. Böyle baktığınızda siz o bölgelerin hepsini baskı altına alabiliyorsunuz. Ve hakikaten etkili, şehir içinde saklanmış bile olsa, hareket halinde de olsa bütün hedef kategorilerinin hepsinde etkili olabiliyorsunuz. Böyle bir durum savaş olsun olmasın, çatışmanın tarafları ile ilgili baktığımızda bölge içinde denge değiştirici unsuru kullanıyorsunuz. Ama savaş uçakları farklı kategoride. Mesela bir hava 3-5 filo ile taarruz ediyorsa onu ancak hava savunma uçakları ile karşılıyorsunuz. Çünkü onların motor performansları veya kendi görev tipleri ayrı. Onların konsepti farklı. Savaşı dizayn eden kurmay akıl bunu daha zararlı olmadan nasıl etkili kullanırım şeklinde düşünüp plan yapar. Bu yeni bir boyut kazandırmakla alakalı onun için Batı dünyasında Türk SİHA kullanma parametreleri şu anda irdelenir bir konu haline geldi.”
    Etiketler:
    Turan Salcı, Gürsel Tokmakoğlu, Temel Kotil, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), TUSAŞ/TAI, TUSAŞ, Roketsan, Milli İHA, milli, Emniyet, Jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bayraktar TB2, Türkiye, Bayraktar, SİHA
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Açık Sokak Fotoğrafçılığı kategorisinde birinci seçilen Türk fotoğrafçı F. Dilek Uyar'ın Dezenfeksiyon isimli çalışması
    2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu
    12 Nisan
    Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu, tam 60 yıl önce gerçekleşti
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet