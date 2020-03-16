Hint basını: Hindistan 18 Mart’tan itibaren Avrupa ve Türkiye’den gelenler için girişleri geçici olarak kapatacak

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına yer veren The Economic Times gazetesi, havayolu şirketlerine AB, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinden, ayrıca İngiltere ve Türkiye’den yolcu almalarının yasaklanacağını belirtti.

Açıklamada, “Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinden, İngiltere ve Türkiye’den Hindistan’a girişler 18 Mart itibarıyla yasaklanacak. Havayolu şirketlerine bu ülkelerden yolcu taşıması yasağı getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Covid-19 outbreak: India bans entry of passengers from EU, Turkey and the UK from March 18 | https://t.co/HCpvvRa6QZ pic.twitter.com/IyilYy73Zw — Economic Times (@EconomicTimes) March 16, 2020

​Habere göre bu önlemin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Umman ve Kuveyt’ten turistler için de yeni kurallar getiriliyor. Bu ülkelerden gelen tüm yolcular 2 haftalık karantinaya alınacak.

Haberde, açıklanan önlemlerin her birinin geçici olduğu ve ay sonuna kadar yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Hindistan’da şu an itibarıyla 114 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı. Hindistan yönetimi geçen çarşamba Kovid-19 salgını nedeniyle dış ülke vatandaşları için tüm turistik vizeleri ve diğer bazı vize türlerini 13 Mart’tan 15 Nisan’a kadar olmak üzere geçici olarak kaldırmıştı.