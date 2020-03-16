İngiliz oyuncu İdris Elba koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Koronavirüse yakalanan ünlü isimler arasına İngiliz aktör İdris Elba da dahil oldu. Elba Twitter hesabından paylaştığı video ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını şu sözlerle açıkladı:

"Bu sabah kovid-19 testim pozitif çıktı. İyi hissediyorum. Şu ana kadar semptom göstermedim. Virüse maruz kalmış olabileceğimi öğrendiğimden beri dışarı çıkmıyorum. Evden çıkmayın, pragmatik olun. Durumumla ilgili sizi bilgilendireceğim. Panik yok."

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

​Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Elvis Presley'in hayatı hakkında bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile üzerlerinde yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandığını açıklayan bir diğer oyuncu.