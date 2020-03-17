Fransa ordusu koronavirüse karşı savaşıyor: Paris’te askerler sokağa indi

Fransa yönetimi, başta başkenti Paris olmak üzere ülkenin birçok kentinde askeri varlığını güçlendiriyor. Ülkede olağanüstü halin, sokağa çıkma yasağının ve sınırların kapatılmasının ilan edilmesi öncesinde askerleri sokağa indirme tedbirine ihtiyaç duyuldu.
Twitter’de, Fransız kentlerinden görüntüler paylaşılıyor. Görüntülerde, kentlerin cadde ve sokaklarında hareket eden askeri teçhizatlar görülüyor.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması halkta endişeye neden oldu.
Fransa’da ayrıca koronavirüse karşı tedbirler kapsamında market ve eczaneler dışında tüm kamuya açık alan ve ticarethaneler kapatıldı.
Salgın nedeniyle ülkede şimdiye kadar 148 kişi yaşamını yitirdi, doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 655’e yükseldi.
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