ABD polisi: Tuvalet kağıdınız tükendiği zaman 911’i aramayın

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yer alan Newport kentinin polis departmanı, vatandaşlara tuvalet kağıtları tükendiği zaman 911’i aramamaları istenen bir bildiri yayınladı.

Polis departmanı sitesinde yayınlanan metinde, “Bunu yayınlamak zorunda kaldığımıza inanmak zor. Sadece elinizdeki tuvalet kağıdı bittiği için 911’i aramayınız. Bizim yardımımız olmadan da hayatta kalabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte bu tür durumlarda ne şekilde hareket edilebileceğine dair tarihten örneklerin verildiği yazıda, önerilen yöntemlerin arasında denizciler tarafından bu amaçla kullanılan tuzlu suya batırılmış halatlar, antik Romalılar döneminde iş gören çubuk süngerler ve Mayaların kullanmış olduğu mısır koçanları gibi sıra dışı alternatifler sunuldu.

Tuvalet kağıdı yerine alışveriş fişlerinin, gazetelerin ve diğer alternatif malzemelerin kullanılması önerilen mesajda, “Uyanık olun. Sabırlı olun. Tuvalet kağıdı açığı var, fakat bu da geçecek. Yalnız 911’i aramayın. Biz size tuvalet kağıdı getiremeyiz” denildi.

ABD’de koronavirüse yakalananların sayısı 5 bin kişiyi geçti, 85 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray daha önce halka seslenerek kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınma, seyahatlerini erteleme ve evden çalışma çağrısında bulunmuştu. Virüs bulaşma vakalarının en yoğun olduğu yerler ise karantinaya alınıyor.