İzmir Büyükşehir Belediyesi esnaflar için kira ödemelerini erteledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Sağlıklı ve güvenilir gıdanın çok daha önemli olduğu bu günlerde, meyve sebze ve su ürünleri hali ile diğer esnaf kiracılarımızdan isteyenlerin mart, nisan ve mayıs ayı kiraları ertelenecektir" dedi.

Soyer, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında isteyen esnafların mart, nisan ve mayıs ayı kiralarının ertelenebileceğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, "Koronavirüsle mücadelede ekonominin yavaşlaması nedeniyle zor durumda olan esnafımızın da yanındayız.Sağlıklı ve güvenilir gıdanın çok daha önemli olduğu bu günlerde, meyve sebze ve su ürünleri hali ile diğer esnaf kiracılarımızdan isteyenlerin mart, nisan ve mayıs ayı kiraları ertelenecektir. Ekonomi yönetiminin alacağı kararlar ve yaşanacak gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı ve güvenilir gıdanın çok daha önemli olduğu bu günlerde, meyve sebze ve su ürünleri hali ile diğer esnaf kiracılarımızdan isteyenlerin mart, nisan ve mayıs ayı kiraları ertelenecektir. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) March 18, 2020

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Ekonomi yönetiminin alacağı kararlar ve yaşanacak gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Kamuoyu ve kiracı esnafımıza saygıyla duyurulur. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) March 18, 2020

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