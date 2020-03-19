Fransa’da koronavirüs ve gripten ölenlerin sayıları karşılaştırıldı

Fransa’da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı, gripten ölenlerin sayısını üçe katladı.

Fransa Sağlık Ajansı’nın raporunda, ülkede 4 Kasım 2019’dan bu yana 856 ağır grip vakasının tespit edildiği belirtilirken, “88 kişi öldü. Aralarında 11 kişi 15 yaş altı çocuklar, 38 kişi 15 ilâ 64 yaş arasında, 39 kişi de 65 yaş ve üstü” dendi.

Fransa’da, son bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264’e, vaka sayısı ise 9 bin 134’e çıktı.