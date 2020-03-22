ABD ordusu New York'ta sokağa indi

ABD ordusu, New York’ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi.

Çin’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

ABD eyaletleri içinde koronavirüsten en fazla etkilenen eyalet New York oldu.

ABD’nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi.

ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor.

New York’ta koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri da sınırlandırıldı. New York’ta koronavirüs vakası toplam 15 bin 168’e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi.

Pentagon Sözcüsü Hoffman'dan, sosyal medyadaki görüntülere ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sosyal medyada yayılan 'tank sevkiyatı' görüntülerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgisinin bulunmadığını, bunların ordu için üretilen yeni araçların sevkiyatı olduğunu belirtti.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Chicago'da çekilen ve demir yolundan tankların sevkiyatını gösteren bir videoyu alıntılayarak açıklamada bulundu.

Hoffman, "Başkalarının kaçırdığı bir noktaya işaret etmek istiyorum. Bunlar (tanklar), ABD Ordusu Malzeme Komutanlığının Wisconsin'in Oskosh bölgesindeki fabrikadan, Kuzey Carolina'nın Fort Bragg bölgesine taşıdığı taktik hafif araçları. Ülke çapındaki üslerimize bu şekilde tren taşımacılığı nadir olan bir şey değil ve Kovid-19 ile bir ilgisi yok." ifadesini kullandı.

ABD'de birçok bölgeye askeri araç ve asker sevkiyatını gösteren videolar ve haberler hem sosyal medyada hem de Amerikan basınında paniğe yol açmıştı.

Bazı basın organları ve sosyal medya hesapları ülkede etkili olan Kovid-19 salgınıyla ilgili ordunun devreye girmeye hazırlandığını iddia etmişti.

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