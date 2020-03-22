Kamuda koronavirüs tedbirleri: Uzaktan çalışma yapılabilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi.

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin genelge yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, 'Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler' konulu genelge Resmi Gazetede yayımlandı https://t.co/PoRbkGEe2V pic.twitter.com/8GuT8gUcKZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 22, 2020

​Genelgeyle, daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceği bildirildi.

Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

Ayrıntılar geliyor...