Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan ve tutulduğu hastaneden kaçan kadın, polis ekipleri tarafından Taksim'de yakalandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 30 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce kişi çeşitli hastanelerde karantinaya alındı.

İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın ise hastaneden kaçtı.

Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans çağrıldı