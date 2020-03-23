Almanya Başbakanı Merkel'in ilk koronavirüs testi negatif çıktı

Kendini karantinaya alan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı. Ancak Merkel'e bir kaç kez daha koronavirüs testi yapılacağı açıklandı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ilk koronavirüs testinin sonucunun negatif olduğunu ancak Merkel'in sonuçtan emin olmak için daha fazla teste tabi tutulacağını söyledi. Angela Merkel'e yarın bir test daha uygulanacak.

Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı.

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.