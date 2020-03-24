65 yaşındaki adamdan kendisini uyaran polise: Ben şimdiye kadar kimseye yük olmadım, ölümden korkmuyorum

Burdur'da halk pazarında alışverişe çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, evlerine gönderildi. Polisin evine gitmesini istediği 65 yaşındaki Süleyman Karakaya, ölümden korkmadığını söyledi. 81 yaşındaki Gazi Savaş ise "Yasak olduğunu biliyorum. Çocuğum yok. Yardım edecek kimse yok. Mecbur pazara çıktım" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkışlarını yasaklamasının ardından Burdur'da polis ekipleri salı günleri kurulan halk pazarında kimlik kontrolü yaptı.

Akyaka köyünden gelen 65 yaşındaki’nın da kimlik kontrolünde yasağa uymadığı belirlendi. Polislerin tüm uyarısına karşın eve gitmek istemediğini söyleyen Karakaya, "Ben şimdiye kadar kimseyeolmadım. Olmak da istemem. Ben hasta değilim. Ben ölümden korkmuyorum. Bana bir şey olmaz. Ben Allah'tan korkuyorum" karşılığını verdi.

Polisin "Seni pazara alamayız" demesine rağmen Karakaya, "Er yaşasan da öleceksin, geç yaşasan da öleceksin" dedi.

'Polis, jandarma, tek tek dolaşıp bana alışveriş mi yapacak?'

81 yaşındaki Gazi Savaş ise, "Yasak olduğunu biliyorum. Çocuğum yok. Yardım edecek kimse yok. Mecbur pazara çıktım. Polis, jandarma, tek tek dolaşıp bana alışveriş mi yapacak? İsteyerek gelmedik, ama çare yok" diye konuştu.

Yasağa uymayan tüm vatandaşlar, valiliğin tahsis ettiği minibüsle evlerine gönderdi.