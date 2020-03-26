Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 840’a yükseldi

Rusya koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 182 artışla 840’a yükseldi. Virüs nedeniyle yeni ölüm kaydedilmedi.

Vakaların 136’sı başkent Moskova’da, 7’si Sverdlovsk bölgesinde, görüldü. St. Petersburg’da ve Perm bölgesinde 5’er, Yakutistan’da 4; Stavropol, Krasnoyarsk, Tataristan ve Çelyabinsk bölgelerinde 3’er; Pskov ve Samara bölgelerinde, Hantı-Mansı Özerk Bölgesi ve Buryatiya’da 2’şer; Kemerovo, Tomsk, Novosibirsk ve Habarovsk bölgelerinde 1’er vaka tespit edildi.

Yeni vakaların tamamının son iki hafta içinde yurtdışında vaka sayısının yüksek olduğu ülkelerde bulunduğu belirtildi. Hastaların tamamı hastaneye kaldırıldı.

Şimdiye kadar 38 kişi iyileşti, Moskova'da 2 ölü

Rusya’da şimdiye kadar tespit edilen 840 vakanın 546’sı Moskova’da bulunuyor. 38 kişi iyileşti, 2 kişi (Moskova’da) hayatını kaybetti. Yaklaşık 139 bin kişi de doktor gözetiminde. Ülkenin 56 bölgesinde vaka tespit edildi.

Moskova Belediye Başkanı: Gerçek sayı daha fazla, sadece test oranı düşük

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gerçek vaka sayısının resmi sayıdan yüksel olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan toplantıda konuşan Sobyanin, “Dinamik çok yüksek ve bu artık ciddi bir durum. Oldukça fazla insanın evde kaldığını görüyoruz, sadece testten geçmiyorlar. Bunlar yurtdışından gelen insanlar. Tanrıya şükür kendilerini iyi hissediyorlar. Gerçekteki hasta sayısı çok yüksek” dedi. Sobyanin, bölgelerdeki gerçek tabloyu da test oranı çok düşük olduğu için bilmediklerini kaydetti.