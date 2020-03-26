Klozet yalayan ABD'li fenomen koronavirüse yakalandığını açıkladı

Kaliforniya'da Larz isimli bir sosyal medya fenomeni halka açık bir tuvalette klozeti yaladığı görüntüyü paylaştıktan bir kaç gün sonra koronavirüse yakalandığını duyurdu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Beverly Hills kentinde sosyal medya fenomeni Larz, TikTok'ta yaptığı paylaşımla koronavirüse meydan okumuştu.

TikTok fenomeni sosyal medyada başlatılan 'koronavirüs challenge' kapsamında halka açık bir tuvalete girerek klozetlerden birini yalamış ve bunun videosunu yayınlamıştı.

Paylaşımdan yaklaşık bir hafta sonra 22 yaşındaki fenomen hastaneden bir görüntü paylaşarak 'koronavirüse yakalandığını' duyurdu.

Larz, tuvalet klozetini yalayan ilk kişi değil. Ava Louise isimli başka bir TikTok kullanıcısı da 'koronavirüs challenge' etiketiyle bir uçağın tuvaletindeki klozeti yalarken video paylaşmıştı. Daha sonra videoyu kaldıran genç kadın, çekim öncesinde klozeti 'iyice dezenfekte ettiğini' itiraf etmişti.