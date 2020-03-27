Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
- Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünyanın tamamını etkisi altına alan koronavirüs hastalığı giderek daha fazla yayılıyor. Bu büyük felaket, herkesle birlikte bizi de etkilemiştir.
- Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.
- Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe kapılmayacağız, sağlam bir mücadele yürütüyoruz.
- Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 100 milyar liralık ekonomik destek programı hazırladık.
- Devlet olarak her türlü tedbiri aldık, alıyoruz.
- Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da, açıkta kalmasına da, mağduriyetine de izin veremeyiz.
- Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim.
- Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır.
- Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz.
- Test sayılarını süratle arttırdık. Testler kesinlikle ücretsizdir. En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz.
- Tüm kurumlarımız seferberlik ruhu ile çalışıyor.
- Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha fazla fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik.
- Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecek.
- Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.
- Kamuda olduğu gibi, özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecektir.
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