Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünyanın tamamını etkisi altına alan koronavirüs hastalığı giderek daha fazla yayılıyor. Bu büyük felaket, herkesle birlikte bizi de etkilemiştir.

- Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.

- Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe kapılmayacağız, sağlam bir mücadele yürütüyoruz.

- Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 100 milyar liralık ekonomik destek programı hazırladık.

- Devlet olarak her türlü tedbiri aldık, alıyoruz.

- Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da, açıkta kalmasına da, mağduriyetine de izin veremeyiz.

- Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim.

- Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır.

- Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz.

- Test sayılarını süratle arttırdık. Testler kesinlikle ücretsizdir. En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz.

- Tüm kurumlarımız seferberlik ruhu ile çalışıyor.

- Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha fazla fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik.

- Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecek.

- Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

- Kamuda olduğu gibi, özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecektir.

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