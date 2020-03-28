Avcılar'da yasak dinlemediler, sahilde spor yaptılar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş, Avcılar sahilinde spor ve yürüyüş yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile koronavirüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.

Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü. Avcılar sahiline gelen bir arkadaş grubunun 'sosyal mesafe kuralını' da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti.

Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlar da yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.

Sahilde bulunan spor aletlerinde spor yapan bir kişi "Yasaktan haberim var spor yapıp gideceğim" diye konuşurken, arkadaşıyla birlikte koşu yapan bir genç ise "Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk şimdi güvenlik görevlileri uyardı. Gidiyoruz" diye konuştu.