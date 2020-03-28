Kılıçdaroğlu: Geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak hükümete bazı önerilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacının olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Hükümete bazı önerilerde bulunan Kılıçdaroğlu, kamuoyunun genel bir sokağa çıkma yasağı ve karantina beklentisi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'gönüllü karantina' açıklamalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şu maddeleri sıraladı: