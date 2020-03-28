NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

NTV muhabiri Korhan Varol, kişisel Twitter hesabında tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına kendisinin de yakalandığını duyurdu.

Varol, "Adı korona olan virüs tabii ki beni bulacaktı. Bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı. Hastanede karantinadayım. Yani arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım Kovid-19 efendi. Hangimiz daha güçlü" dedi.

Adi #Corona olan virus tabii ki beni bulacakti, bekliyordum zaten.

Test sonucu pozitif cikti, hastanede karantinadayim.

Yani arkadasla bir sure kapisacagiz.

Gorelim bakalim #covid19 efendi; hangimiz daha guclu. 💪 https://t.co/j1tnOtilYo — Korhan Varol (@korhanvarol) March 28, 2020

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