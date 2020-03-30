Kayıt
18:50 30 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

    Prof. Dr. Ceyhan: 5-6 gün tedbirlere yeteri kadar uymazsak çok uğraşsak da geç kalmış olabiliriz

    © İHA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104172/00/1041720020_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_4bf507313a846a568f7c8936f9bdae39.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003301041720007-prof-dr-ceyhan-5-6-gun-tedbirlere-yeteri-kadar-uymazsak-cok-ugrassak-da-gec-kalmis-olabiliriz/

    Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı önümüzdeki 5- 6 günlük sürenin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ceyhan "Tedbirlere yeteri kadar uymazsak o sürenin sonunda artık çok uğraşsak da bu durumu kontrol altına almamız çok zorlaşabilir" dedi.

    Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye'nin çok kritik bir dönemde olduğunu söyledi.

    Prof. Dr. Ceyhan, şu anda oldukça ciddi bir vaka artış hızıyla ilerlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

    "Dolayısıyla kontrol etmemiz gereken vaka sayısı gittikçe de artıyor. Yani 9-10 bin vaka varken olayı kontrol altına almakla 100-150 bin vaka olduğu zaman kontrol altına almak çok farklı. Ve önümüzdeki 5-6 günlük sürede tedbirlere yeteri kadar uymazsak o sürenin sonunda artık çok uğraşsak da bu durumu kontrol altına almamız çok zorlaşabilir. O yüzden ilk olarak bu vaka artış hızını yavaşlatmak zorundayız. Aksi takdirde hem çok kayıp verebiliriz hem de sağlık sistemine çok ciddi bir yük biner ve sistem bunu taşıyamayabilir. Dolayısıyla önümüzdeki 5-6 günlük sürede o ciddi tedbirleri almazsak sıkıntı doğacaktır. Fakat bu dediklerim de yanlış anlaşılmasın. Bunu hastalığa karşı '5-6 gün sonra gevşeyebiliriz' anlamında demiyorum. Bu iş daha uzun sürecek; ama bu 5-6 günde bu tedbirlere sıkı bir şekilde uymalıyız."

    'En ufak bir gevşemede ikinci dalga gelebilir'

    Prof. Dr. Ceyhan, dünyada son vaka görülene kadar salgın riskinin koronavirüsü kontrol altına almış ülkelerde de devam edeceğini şu şekilde açıkladı:

    "Örneğin Çin, Güney Kore, Japonya bu işi kontrol altına almaya başladı; ama en ufak bir şekilde gevşerlerse ve diğer ülkelerde de vaka görüldüğü için virüs çok rahatlıkla oraya girip 2'nci bir salgın dalgası başlatabilir. Bu bizim için de geçerli. Biz ülkemizde kontrol altına alsak bile diğer ülkelerde salgın devam ediyorsa biz yine eski hayatımıza, 11 Mart öncesine dönmeyeceğiz. Yine kontrollü bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Belki bazı şeyler biraz daha gevşetilecek; ama kontrollü yaşama devam edeceğiz, bu da çok kısa bir süre gibi görünmüyor. Biz bunu birkaç ayda kontrol altına aldık diyelim; ama dünyada bu virüs mutasyona uğrayıp bulaşıcılık özelliğini kaybetmezse 1 yıla yakın bir süreden önce olması mümkün değil gibi görünüyor."

    '1 yıldan önce bitmesi zor'

    Prof. Dr. Ceyhan, salgının bitmesinin 3 yolu olduğunu ifade ederek, "Bunlardan biri salgın çok hızlı yayılır ve insanlığın yarısı hastalığı belirtili ya da belirtisiz bir şekilde geçirir ve bağışıklık kazanır, o zaman bitebilir. 2'nci olarak bir aşı bulunabilir. Son yol da virüsün bu arada bir mutasyona uğrayıp, bulaşıcılık özelliğini kaybetmesidir ki bu bazı grip salgınlarında görüldü. Örneğin bu mutasyon nedeniyle sars virüsü 8 ayda bitmişti. Eğer mutasyon olmazsa bu virüste bu işin bütün dünyada koronavirüs vakalarının bitmesi 1 yıldan önce kolay gibi de görünmüyor" diye konuştu.

    Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta

    'Bulunanlar aşı değil bir aşı adayıdır'

    Prof. Dr. Ceyhan, aşı geliştirmenin yıllar içinde olabilecek bir şey olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

    "Örneğin bazen haberler çıkıyor 'aşı bulundu' diye. Aslında orada bahsedilen 'biz bir molekül bulduk ve bu bir aşı adayı' demek. Onun arkasından hayvan deneyleri yapılacak, 4 fazda insan deneyleri yapılacak, bunların sonuçları alınacak; ancak etkin ve güvenilir olduğu gösterilirse insanlara uygun bir aşı haline gelecek ve sonra da bu üretilecek. Pandemi hastalıklarla da en büyük sıkıntılardan biri bütün dünyanın aynı ilaca ihtiyaç duymasıdır. Dolayısıyla bütün dünyaya yetecek şekilde aşı geliştirilmesi daha uzun bir zaman da alabilir. 'Aşı kesinlikle bulunacak' diye bir garanti yok; çünkü bulunamayabilir, bulunsa bile bunun 1 sene önceden insanlara uygulanması ve bütün ülkelerde birden uygulanması mümkün değil."

    'Devletin yaptıkları bir yerde yetmez, bireysel koruma önemli'

    Türkiye’nin salgının başında çok iyi bir mücadele verdiğini de ifade eden Prof. Dr. Ceyhan bireysek çabanın virüse karşı önemini açıkladı:

    "Türkiye baştan beri yani savaşın ön cephesinde iyi bir mücadele verdi. Dolayısıyla biz virüsü ülkeye geç soktuk ve bu bize 2 avantaj sağlamış oldu. İlk olarak arka planda daha iyi hazırlanma şansımız oldu, ikinci olarak diğer ülkelerin deneyimlerini gözleme ve onlardan ders alma şansı sağladı; fakat bu ikinci cephede iş çok daha zor. Çünkü 1'nci cephede tamamen devletin yaptıkları önemliydi ama 2’nci cephe daha zor çünkü orada devletin yaptıkları yetmiyor. Bireysel koruma önlemleri lazım, kurumsal önlemler lazım, belediyelerin yapacakları lazım ve medya önemli, bütün bunların hep birlikte uyum içinde çalışması lazım."

    "'Bu bizde gerçekleşti mi?' diye bakarsak vaka artış hızlarına bakarsak çok iyi bir sınav vermiyoruz şu anda. Fakat son 1-2 gündür sokağa çıkmaların azaldığını görüyoruz. Eğer bu konuda daha duyarlı hale geldiysek bunun da etkisini 1 hafta sonra göreceğiz. Örneğin bugün virüsü alanlar ortalama 5-6 günden sonra belirtileri çıkacak. Biz şu anda 1 hafta önce bulaşan vakaları görüyoruz. O halde demek ki 5-6 gün bu artış devam edecek. Biz şu an geri dönülmez bir yolda değiliz. Eğer tedbirleri iyi alırsak vaka artış hızımız yavaşlar ve düzeliriz."

    Etiketler:
    Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs, Mehmet Ceyhan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rıza Eskici, “İstanbul'dan gelirken 'Memlekette lazım olur' diye peşimize otomatik kepenk kapı getirdik. Günü geldi ancak kötü bir güne denk geldi. Yapmış olduğumuz kapıyı kapatınca kafamız rahat oluyor. İşçiliği tamamen bize aittir. Gelen misafirleri güzel bir şekilde karşılıyoruz. Mahallemizin üstünde bir mahalle daha var. Gelenleri tedbirli bir şekilde yürümesini istiyoruz. Köyde yaşlılarımız var onların sağlığı içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Yabancı insanlar kesinlikle içeriye giremez. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Bu hastalık bitene kadar bu kapı burada duracak şeklinde konuştu.
    Rize'de koronavirüsten korunmak için mahalleyi kepenkle kapattılar: 'Kafamız rahat'
    Karikatür
    Petrol 2002'den bu yana en düşük seviyeye indi
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet