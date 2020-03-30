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18:50 30 Mart 2020
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    Bahçeli: Her gün ortalama 20 kişi trafik kazalarında can vermiş, o zaman Kovid-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesi?

    © AA / Raşit Aydoğan
    Koronavirüs salgını
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak "Her gün ortalama 20 kişi olay anıyla sonrası dikkate alındığında trafik kazalarında can vermiş. O zaman Kovid-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesidir? Bu karamsarlığı devamlı körükleyenler neye ve kime hizmet etmektedir?" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yazılı olarak cevapladı. Koronavirüsün kaygıları tırmandırdığı hatırlatılarak, bu konudaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bahçeli, virüse karşı mücadelenin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada her satıh ve sahada verildiğini, tehdidin yerel değil küresel, tehlikenin de bölgesel değil genel olduğunu belirtti.

    Kovid-19'un salgına dönüştüğüne ve hiçbir ayrım yapmadığına işaret eden Bahçeli, "Salgın küresel olduğuna göre mücadele yöntemi de küresel olmalı. Yani tüm insanlık ortak bir düşmana karşı kenetlenmeli, ön yargılar bir yana itilip ortak akıl çemberinde buluşulmalı. Her insan bir can taşıyor. Bizim anlayışımıza göre insan yaşamalı ki devlet yaşasın. Bundan mülhem de 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Kovid-19'un da önüne geçilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

    'Virüsten daha tehlikeli olan yalan ve uydurma haberler'

    Bahçeli, buna herkesin inanmasının büyük bir manevi sorumluluk olduğunu, insanlığın bu felaket karşısında aciz ve çaresiz olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    "Türkiye olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Bundan asla kuşkum yoktur. En az kayıp ve hasarla virüs dönemini atlatacağız ancak bilerek veya bilmeyerek mücadeleyi sekteye uğratmak isteyenlerin varlığı dikkatimizi çekiyor. Korku aşılamaya, endişe üretmeye özellikle çabalayanların bulunması başlıca sorun. Virüsten daha tehlikeli olan yalan ve uydurma haberlerle insanımızın uykularını kaçıranlar bilhassa televizyon ekranlarında boy gösterip sosyal medya mecralarında cirit atıyor.

    Kovid-19 hastalığının ülkemizdeki yayılma hızının Çin, İran ve İtalya'dan fazla olduğunu söyleyen zeka özürlülere, korku tacirlerine, musibet tellallarına şu birkaç gün içinde epey tesadüf ediyoruz.  Toplam hasta sayımız 9 bin 217. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 131. Tehlikeyi ağırdan almıyorum ama hayatın diğer alanlarında, farklı bahane ve nedenlerden dolayı, mesela cinayet, mesela doğal afetler ve trafik kazalarında hayatlarını kaybeden insanlarımızın sayısı ile Kovid-19'dan vefat edenleri mukayese edersek bir kaşık suda estirilen fırtınayı da fazla zahmete girmeden teşhis edebiliriz."

    Bahçeli, 2018'de her gün ortalama 3 bin 368 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda da ortalama her gün 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2018'in tamamında meydana gelen 1 milyon 229 bin trafik kazasında, 6 bin 675 kişinin hayata veda ettiğini, 307 bin kişinin yaralandığını hatırlattı.

    'Korkuya kapılmanın ne gereği vardır?'

    2019'da gerçekleşen 418 bin trafik kazasında 286 bin kişinin yaralandığına ve 2 bin 524 vatandaşın hayatını kaybettiğine işaret eden Bahçeli, "Üstelik her gün ortalama 20 kişi olay anıyla sonrası dikkate alındığında trafik kazalarında can vermiş. O zaman Kovid-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesidir? Bu karamsarlığı devamlı körükleyenler neye ve kime hizmet etmektedir? Korkuya kapılmanın ne gereği vardır?" ifadesini kullandı.

    'Virüsten farksızlar ve hezeyan yayıyorlar'

    Virüsün hafife alınmasını istemediğini, sadece korku ve kaygıya sur çekilmesini istediğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

    "Televizyonlardan adeta terör estiren, bilip bilmeden toplumun ruh sağlığına zarar veren, toplumsal psikolojiyi zedeleyen lekeli provokatörlere kulaklarımızı kapatalım hem evde kalalım hem de asılsız iddiaları ciddiye almayalım. Her konunun uzmanı olur mu? Ekranlarda sabitleşmiş sabit ve sözde yorumcular gafilce ortalığı dedikoduya boğuyorlar. Bunlara tavsiyem evlerinden çıkmasınlar, ekranlardan da uzak dursunlar. Çünkü virüsten farksızlar ve hezeyan yayıyorlar. Cehalet diz boyu. Bu sorun aynı zamanda milli güvenlik ve toplumsal sağlık sorununa dönüşmek üzere. Bunların alayı virüs uzmanı kesilmiş. Ne var ki durumları aynen şudur; uzaktan baktım yeşil türbe yanına vardım estağfurullah tövbe. Ayıptır, günahtır, rezalettir."

    HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un yanındaki bir kişiye koronavirüs salgınıyla ilgili "Hükümet tedbir almayarak Kürt halkının ölmesini istiyor" şeklinde megafonla Kürtçe anons ettirdiği hatırlatılarak, buna yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise Bahçeli, "Bu kepazeliğin, bu ihanetin neresini değerlendireyim? Sokakta iğrenç bir eylemin faili olan bu müfsit şahıs hem Kürt kökenli kardeşlerimin hem de Türkiye’nin asıl düşmanıdır. İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir. Bu ve benzeri fitneciler Kovid-19'dan daha vahim bir tehdittir. Bu bozguncunun takipçisi olacağız" karşılığını verdi.

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

    "Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki Kovid-19'u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Acıda biriz, hastalıkta biriz. Sevinçte biriz, kederde biriz. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir. Türk milleti dualı bir millettir. Su akacak yatağını bulacaktır. Ufkumuzu saran sis bulutu yakında dağılacaktır. Kabus bitecektir. Sağlık sistemimiz çok güçlüdür. Bugüne kadar yapılan yatırımlar boşuna değildir. Birlikte başaracağız. Kovid-19'u yanımızdan yöremizden kovacağız. Diyorum ki evde kal ülkem, evinde kal milletim, gelecek için sevdiklerimiz için kurallara uyalım, birbirimize güvenelim, nice büyük kavuşmalar için bugünleri biraz beklemeye alalım. Unutmayalım ki Türk hekimleri şifadır, tecrübedir, kabiliyettir, fedakarlıktır, umuttur, bütün sağlık çalışanlarımız başımızın tacıdır."

    Etiketler:
    Salgın, Trafik kazası, Koronavirüs, Devlet Bahçeli
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    Rıza Eskici, “İstanbul'dan gelirken 'Memlekette lazım olur' diye peşimize otomatik kepenk kapı getirdik. Günü geldi ancak kötü bir güne denk geldi. Yapmış olduğumuz kapıyı kapatınca kafamız rahat oluyor. İşçiliği tamamen bize aittir. Gelen misafirleri güzel bir şekilde karşılıyoruz. Mahallemizin üstünde bir mahalle daha var. Gelenleri tedbirli bir şekilde yürümesini istiyoruz. Köyde yaşlılarımız var onların sağlığı içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Yabancı insanlar kesinlikle içeriye giremez. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Bu hastalık bitene kadar bu kapı burada duracak şeklinde konuştu.
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