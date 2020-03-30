İnternet sitesi 'sahibinden.com' koronavirüsle mücadele için 2 milyon TL bağışta bulundu

'sahibinden.com' sitesi salgına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağışta bulunurken, ek olarak devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve tıbbi malzemelerinin tedariki için de 1 milyon TL'lik fon ayırdı.

İnternet sitesi sahibinden.com açıklamasına göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağışta bulunurken, ek olarak devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve tıbbi malzemelerinin tedariki için de 1 milyon TL fon ayırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, şunları ifade etti:

"Sağlık ve ekonomi alanlarında etkilerini yaşadığımız koronavirüs salgınına karşı tam bir seferberlik içindeyiz. Bu süreçte gerek bireyler gerekse kurumlar olarak hepimiz, devletimizin öncülüğünde tam bir dayanışma içinde, alınan önlemlere uyarak bunun da üstesinden hep beraber geleceğiz. Yurdumuzun her köşesinde büyük bir özveri ile hizmet veren doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Biz de bu zor süreçte, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığımıza desteğimizi sunmak istedik. Dileğimiz, en kısa sürede sağlıklı günlere kavuşmak."

Türkiye’nin #sahibindencom’u olarak, #Koronavirüs salgınıyla mücadeleye 2.000.000 TL’lik katkıda bulunuyoruz.



Yurdumuzun her köşesinde büyük bir özveriyle hizmet veren doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız. pic.twitter.com/upp5TlTPiH — sahibinden.com (@sahibindencom) March 27, 2020

​