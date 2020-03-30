Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 168'e çıktı

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen korona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenler 37 kişi daha arttı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e çıktı. Vaka sayısı ise 1610 kişi daha artarak 10 bin 827'ye yükseldi.

Ülkemizin mevcut Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dJX0NPTFI1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 30, 2020

Verilere göre, bugüne kadar toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı ise 132 oldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 37 kişi daha öldü. Hayatını kaybedenlerin sayı 168'e çıktı https://t.co/wddp4TOib4 pic.twitter.com/teNXg11oKb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 30, 2020

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