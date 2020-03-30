Kremlin: Putin ve Trump Kovid-19’un dünya çapında yayılması nedeniyle derin endişelerini dile getirdi

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptıkları telefon görüşmesinde koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyadaki yayılma boyutları nedeniyle derin endişelerini dile getirdiklerini bildirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD tarafının girişimiyle yapılan uzun telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kovid-19 salgınının dünyadaki yayılma boyutları nedeniyle derin endişelerini dile getirdikleri belirtildi.

Açıklamada, “Devlet başkanları, koronavirüsün dünyadaki yayılma boyutları konusunda derin endişelerini dile getirdi, Rusya ve ABD'de bu tehdide karşı koymak için alınan önlemler konusunda birbirilerini bilgilendirdi. Bu doğrultuda iki ülke arasında daha yakın işbirliği olanakları ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Liderler enerji bakanları üzerinden petrol piyasası ile ilgili istişareler konusunda anlaştı

Putin ve Trump’ın ayrıca petrol pazarındaki mevcut durumu ele aldıkları ve bu yöndeki istişarelere enerji bakanları üzerinden devam etme konusunda anlaştıkları belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Dünya petrol pazarındaki mevcut durum konusunda fikir alışverişi de yapıldı. Bu yöndeki Rus-Amerikan istişarelerine enerji bakanları üzerinden devam etme konusunda anlaşma sağlandı.”

Anlaşmada ayrıca liderlerin ikili ilişkilerle ilgili bazı konuları dile getirdikleri ve kişisel temaslarını sürdürme konusunda anlaştıkları ifade edildi.