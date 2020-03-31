Akşener İstanbul ve Ankara'ya 3'er maaşını bağışladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini değerlendiren Akşener, "İktidar partisi maalesef 18 senelik iktidarda ekonomi dışında çok büyük krizlerle karşılaşmadı. Kriz yönetimi konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Ayrıştırıcı bir dil üzerinden giden bir siyasi dile sahiptiler, birlik ve beraberlik üzerinden oy almak yerine kutuplaştırma üzerinden oy aldılar. Birlik ve beraberlik konusunda zorluk yaşadılar" dedi.

Valilerin başkanlığında her ilde bir sağlık komitesi kurulmasını tavsiye ettiğini hatırlatan Akşener, bunun gerçekleşmesi nedeniyle teşekkür etti.

Akşener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

'Sokağa çıkma yasağını yapmayacaklar'

Vatandaş, devleti yanında görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi.

3 haftalık bir ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi. Ben Sayın Erdoğan'ın siyasi partilerle bir toplantı yapmasını isterdim. Bu, hepimizi ilgilendiren bir durum. Sokağa çıkma yasağını yapmayacaklar.

Bizim Merkez Bankası 'nın ihtiyat akçesi vardı, bu bizim kefen paramız dı. Anlaşılan harcanmış. Askerin sokağa inmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan etmediklerini söylüyorlar, ben buna inanmıyorum, polisle de halledilebilir. Vatandaşın parasını ödeyecek kaynakları olmadığından ilan etmiyorlar.

'nın ihtiyat akçesi vardı, bu bizim dı. Anlaşılan harcanmış. Askerin sokağa inmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan etmediklerini söylüyorlar, ben buna inanmıyorum, polisle de halledilebilir. Vatandaşın parasını ödeyecek kaynakları olmadığından ilan etmiyorlar. Ben Millet İttifakı’nın belediye başkanlarını takip ediyorum. Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu kampanyalar başlattılar. İktidar tarafından destek verilmesi gerekiyordu.

İstanbullu hemşehrimiz, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener'e başlattığımız dayanışmaya yaptığı bağış için teşekkür ederim. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/gj9xH004kO — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2020

Ben de 3 emekli maaşımı Ankara'ya, 3 emekli maaşımı İstanbul'a bağışladım. Dekontu elimde. Bütün arkadaşlarımızı da bu konuda imkanları ölçüsünde yardım etmeye çağırıyorum.

3 emekli maaşını #6MilyonTekYürek kampanyasına bağışlayan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. @meral_aksener



Bu süreci dayanışma içinde birlikte aşacağız. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 31, 2020

'Erdoğan meşhur Katar uçağını bağışlasın'