Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkını kullanırken 'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten atıldı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş, mesai çıkışında evine gitmek için ücretsiz binmek istediği otobüs şoförü tarafından 'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten indirildiğini öne sürdü.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Kardeş, dün akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından hastaneden çıkarak Alibeyköy’e geldi. Burada evinin ihtiyaçlarını karşılayan Karadaş, durağa yaklaştığı sırada duran özel halk otobüsüne bindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hakkını kullanmak isteyen hemşire Karadaş kimliğini gösterdiğini ancak şoförün 'Erkekten hemşire mi olur?' dediğini öne sürdü.

İddiaya göre, kendisini kandırdığını iddia eden otobüs şoförü bir sonraki durakta otobüsü durdurup kapılarını açarak Karadaş’tan inmesini istedi. Şoförün tepkisi ve söylemleri karşısında rencide olan sağlık çalışanı daha fazla dayanamayarak otobüsten inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen Karadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyaz Masayı arayarak şoförden şikayetçi oldu.