TBMM doktorunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TBMM Başkanlığı, koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada "Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıdı.

Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde gerekli prosedürlerin uygulandığı belirtildi.

Karantinaya alınmıştı

Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli doktora, ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine koronavirüs testi yapılmış, ilk test sonucu negatif çıkmıştı. Tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutuluyordu.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer kullanılmıştı:

"Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır. Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir."