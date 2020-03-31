Rus bilimci: İnsan belirgin semptomlardan 1-2 gün önce virüsü bulaştırmaya başlayabiliyor

Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi’nden biyoloji uzmanı Nikolay Nikitin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişinin belirgin semptomların ortaya çıkmasına 1-2 gün kala onu çevresindeki kişilere bulaştırmaya başlayabildiğini belirtti.

Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi’nin biyoloji fakültesindeki viroloji kürsüsü laboratuvar yöneticisi Nikolay Nikitin, Sprutnik’e demecinde Kovid-19’un bulaştığı bir kişinin hastalığın belirgin semptomları ortaya çıkmasına 1-2 gün kala virüsü çevresindeki kişilere bulaştırmaya başlayabildiğini anlattı.

Nikitin, “Bir kişinin belirgin semptomlar başlamadan 1-2 gün önce koronavirüsü yakın temasta ya da konuşma sırasında bulaştırabileceğine inanılıyor. Kişinin belirgin dış semptomlar kendini göstermeye başlamadan 1-2 gün önce virüsün taşıyıcısı olduğu kabul ediliyor” diye konuştu.

Rus uzman, PCR (poliemeraz zincir reaksiyonu) teşhisine dayanan koronavirüs testinin, virüsün akciğer hücrelerinden balgam ve analiz için alınan diğer biyolojik sıvılarla birlikte atılması durumunda pozitif çıktığını ifade etti.