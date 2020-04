ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 1047 kişi hayatını kaybetti

Salgının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye, ölü sayısı da 1047 artarak 5 bin 137'ye çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 110 bin 574 vakayla İtalya ve 110 bin 238 vakayla İspanya takip ediyor.

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkisini gösterdiği bölgeler olarak New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde dün 76 bin 49 olan vaka sayısı 7 bin 997 artışla bugün 84 bin 46'ya çıkarken, New York'u 22 bin 225 vakayla New Jersey, 9 bin 907 vakayla Kaliforniya takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 2 bin 220 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 355 ile New Jersey ve 335 ile Michigan eyaletleri izliyor.

İşsizlik başvuruları yeni bir rekora ulaştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 648 bine yükselerek yeni bir rekora ulaştı.

Piyasa beklentisinin çok üzerinde artış gösteren işsizlik başvuruları, bu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki haftaki rekorunu tazeleyen veriye yönelik piyasa beklentisi, 3 milyon 500 bin olması yönündeydi.

İşsizlik başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 3 milyon 283 binden 3 milyon 307 bine revize edildi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 21 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 245 bin kişi artarak 3 milyon 29 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik başvurularındaki rekor artışta, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında iş yerlerinin kapatılması ve salgının iş gücü piyasasına etkisinin devam etmesi belirleyici oldu.

İş gücü piyasasında salgından en çok etkilenenlerin ise konaklama ve yiyecek gibi hizmet sektörü kolları olduğu belirtildi.