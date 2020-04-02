ABD Kongresinden 2.2 trilyon dolarlık koronavirüs ek bütçesine denetim hamlesi: 'Paranın olduğu yerde fesat olur'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, koronavirüsle mücadele için ayrılan 2.2 trilyon dolarlık ek bütçenin denetiminden sorumlu özel bir komite kurulacağını bildirdi. Pelosi "Paranın olduğu yerde sık sık fesat olur. Bizler bu komiteyle ortaya konulan paranın mevzuatta belirtilen koşullar altında sarf edildiğinden emin olmak istiyoruz" dedi.

Pelosi, kurulacak yeni komiteye ilişkin telekonferans üzerinden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Söz konusu komitenin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ayrılan federal bütçeyi denetleyeceğini belirten Pelosi, "Bu komite, israfı, sahtekarlığı ve kötüye kullanımı ortadan kaldıracak; fiyat belirleme, vurgunculuk ve siyasi kayırmacılığa karşı koruma sağlayacak." dedi.

Pelosi, komitenin bütçede uygunsuz harcama tespit edilmesi durumunda sorumlu kişileri ifade vermek üzere çağırma yetkisine sahip olacağını vurgulayarak, "Paranın olduğu yerde sık sık fesat olur. Bizler bu komiteyle ortaya konulan paranın mevzuatta belirtilen koşullar altında sarf edildiğinden emin olmak istiyoruz." diye konuştu.

'ABD tarihinin en büyük ekonomik paketi'

ABD Kongresi, geçen hafta salgınla mücadele kapsamında zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamıştı.

"ABD tarihinin en büyük ekonomik paketi" olarak tarihe geçen teşvik paketi, Başkan Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

Pakette toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedarikinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılmasını öngörülüyor.