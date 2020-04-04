Rusya'da koronavirüs aşısının hayvanlar üzerindeki testleri nisan sonunda bitecek

Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi ‘Vektör’ Direktörü Rinat Maksutov, Kovid-19 aşısının maymunlar üzerindeki test aşamasının başladığını, insanlar üzerindeki denemelere ise Haziran ayında geçileceğini söyledi.

Daha önce ilacın üzerlerinde test edildiği fare ve gelincikler koronavirüse karşı bağışıklık geliştirmeyi başarmıştı. Maymunlar üzerindeki çalışmalar Nisan sonuna kadar sürecek, ardından klinik öncesi araştırma aşamasına geçilecek.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rinat Maksutov, “Bir sonraki etap insanlar üzerindeki deneme olacak” dedi.

İnsanlar üzerindeki denemelerin Haziran ayında başlayacağını, bunun için aşının etkinliğini kanıtlaması gerektiğini belirten Maksutov, ABD’de fareler üzerindeki test aşamasından sonra doğrudan insanlar üzerindeki aşamaya geçildiğini hatırlattı.