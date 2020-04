CNBC: ABD’de koronavirüs tedavisinin maliyeti on binlerce dolara ulaşabiliyor

CNBC televizyonunun haberine göre ABD’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan vatandaşların tedavi masraflarını karşılamak için on binlerce dolar ödemesi gerekebilir.

CNBC televizyonu, New York merkezli kar amacı gütmeyen bağımsız kuruluş FAIR Health’in verilerine dayandırdığı haberinde Kovid-19’a yakalanan ABD vatandaşlarının, tedavi masraflarını karşılamak için on binlerce dolar ödemesi gerekebileceği belirtildi.

Haberde, “Koronavirüs enfeksiyonu ile hastaneye başvuran kişiler, sağlık sigortalarının olmaması ya da sigorta şirketinin, aldıkları sağlık hizmetinin sigorta poliçesinde öngörülen listeye dahil olmadığına karar vermesi halinde 42 bin 486 ila 74 bin 310 dolar arasında ödeme yapmak zorunda kalacaklarına hazır olmalılar” ifadelerine yer verildi.

Hastanede 6 günlük bir tedavi kürü için sigortasız hastaların yaklaşık 73 bin 300 dolar ödemek zorunda kalacakları ifade edilen haberde, sigortalıların ise sağlık kuruluşlarının sigorta şirketlerinden talep ettiği tutarın 38 bin 220 dolarlık kısmını karşılamak durumunda olacaklarına dikkat çekildi.

Son verilere göre ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 163'e yükseldi. Can kaybı bakımından New York 2 bin 935 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 646 kayıp ile New Jersey ve 479 kayıp ile Michigan izliyor.