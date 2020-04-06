TTB: Zorunlu haller dışında eldiven kullanmayın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) toplu alanlarda maskenin zorunlu tutulması üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada "Sağlıklı kişilerin markette, sokakta veya sağlık çalışanlarının gereken durumlar dışında eldiven kullanması hem kullananın kendisi hem de çevresi için daha çok bulaştırma riski taşımaktadır" dendi.