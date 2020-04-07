Habertürk TV Ankara Temsilcisi Aydemir: Para Gündem programına koronavirüs nedeniyle ara verdik

Hafta içi her gün Habertürk TV'de yayınlanan 'Para Gündem' adlı programın yayınına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verildi. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, kişisel Twitter hesabında şunları söyledi:

“Çok kıymetli Habertürk izleyicileri ve Para Gündem müdavimi kadirşinas izleyicilerimiz; herhangi bir sorun yok. Pandemi nedeniyle programa kısa süre ara verdik. Sizleri habersiz bırakmayacağız ve en kısa sürede yine bir arada olacağız. Desteğiniz ve ilginiz için sonsuz teşekkürler.”

Çok Kıymetli HABERTÜRK izleyicileri ve Para Gündem müdavimi kadirşinas izleyicilerimiz; herhangi bir sorun yok. Pandemi nedeniye programa kısa süre ara verdik. Sizleri habersiz bırakmayacağız ve en kısa sürede yine bir arada olacağız. Desteğiniz ve ilginiz için sonsuz teşekkürler — Bülent Aydemir (@aydemirbulent) April 6, 2020

​Programın bir diğer sunucusu Ebru Baki de, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bir süre program olmayacak. Sonrası için sizi bilgilendireceğim. Sizinle olmak hep güç veriyor. Sağlıkla kalın. İyi olun" ifadesini kullandı.

Bir süre program olmayacak . Sonrası için sizi bilgilendirecegim. Sizinle olmak hep güç veriyor . Sağlıkla kalın...İyi olun . — Ebru Baki (@EbruBaki) April 6, 2020

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